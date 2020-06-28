Венгерская компания присоединится к газопроводу “Турецкий поток”

28.06.2020, 16:05, Новости дня

Венгерская компания MOL присоединится к газопроводу “Турецкий поток” через Сербию. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

“Регулятор утвердил десятилетний план развития, который включает строительство нового сербско-венгерского газопровода, мощностью 6 млрд м³ ежегодно”, – говорится в сообщении.

8 января в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли газопровод “Турецкий поток”, соединяющий Краснодарский край РФ с Турцией и странами Южной Европы.

Морской газопровод “Турецкий поток” состоит из двух ниток. Первая предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В ноябре 2018 года “Газпром” завершил строительство морской части газопровода.

В 2016 году тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что “Турецкий поток” нужен России, чтобы “обойти Украину и создать газовый хаб на территории Турции, который не будет подпадать под европейские правила”.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря 2019 года подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против российских газопроводов “Турецкий поток” и “Северный поток – 2”.

По словам главы НАК “Нафтогаз України” Андрея Коболева, в 2020 году Украина потеряет транзит 15 млрд м³ газа, который будут перекачивать по газопроводу “Турецкий поток”.