 

Путин рассказал, как часто сдает тесты на COVID-19

28.06.2020, 16:05, Новости дня

Президент России Владимир Путин сдает тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 каждые три-четыре дня. Об этом он сообщил в интервью “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия 1”, пишет “Вести.ру”.

По его словам, он регулярно сдает тесты и все они показывают отрицательный результат.

Путин также сообщил, что во время осмотра госпиталя в Коммунарке в марте его отговаривали от посещения красной зоны. Однако он хотел все увидеть своими глазами.

По данным министерства здравоохранения РФ, из общего числа инфицированных 9073 человека скончались (104 из них – за последние 24 часа), выздоровели 399 087 человек (за сутки – 5,7 тыс. человек). С начала вспышки в стране инфицированы 634 437.

Россия занимает третье место в мире по числу заболевших, уступая США (2,5 млн инфицированных) и Бразилии (1,3 млн пациентов с COVID-19).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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