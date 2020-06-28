 

Пандемия COVID-19. Число заболевших превысило 10 млн

28.06.2020, 16:05, Новости дня

По данным на середину дня 28 июня, число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире составляет 10 006 980, информирует Университет Джонса Хопкинса.

Рубеж 9 млн заболевших был превзойден 22 июня, таким образом, за шесть дней инфицировался 1 млн. Первый миллион человек заразился коронавирусом за три месяца.

В пятерку стран с наибольшим уровнем заболеваемости входят:

– США – 2 510 337;
– Бразилия – 1 313 667;
– Россия – 633 542;
– Индия – 528 859;
– Великобритания – 311 739.

К 28 июня от болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус, скончалось 499 307 человек, выздоровело 5 071 617.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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