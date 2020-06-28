Штаб: попытки атаки на систему онлайн-голосования не повлияли на результат

28.06.2020, 15:53, Новости дня

Попытки атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции не повлияли на результат, сообщил официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

«Злоумышленникам не удалось повлиять ни на ход голосования, ни на результаты. Голосование шло в обычном режиме», – передает РИА «Новости» слова Асафова.

Он также отметил, что такие попытки «еще возможны», но они «вряд ли смогут повлиять на результаты голосования».

«Все меры уже приняты», – добавил он.

Кроме того, Асафов пояснил, что после попытки атаки систему перевели в особый режим для того, «чтобы точно защитить все голоса». Это является «протокольной, типовой» мерой предосторожности, которая всегда предпринимается при попытках осуществления атак на систему.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. 1 июля будет выходным днем.