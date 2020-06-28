В Совфеде осудили слова главы района Прага-6 о сносе памятника Коневу

28.06.2020, 15:48, Новости дня

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, который выступил инициатором сноса памятника маршалу Ивану Коневу.

«Прежде всего он не получил того результата, который предполагал изначально. Он решил встроиться в ряды борцов со всем российским и выбрал памятник маршалу Коневу. Тот негатив, который он получил после своих решений и действий, причем негатив, как со стороны России, так и со стороны, я уверен, значительной части чешского сообщества, вынуждает его оправдываться», – передает RT слова Цекова.

Сенатор также отметил, что война с памятниками – «вещь очень недостойная».

«Вообще человек, который не уважает свою историю, который не уважает деяния своих предшественников, не заслуживает уважения как такового», – подытожил Цеков.

Напомним, в начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). После этого СКР возбудил дело об осквернении символов воинской славы России. Захарова назвала снос памятника Коневу подлым.

После сноса разгорелся политический скандал – СМИ Чехии заявили, что в страну якобы въехал российский дипломат с ядом для того, чтобы отравить причастных к сносу памятника пражских политиков. Два сотрудника посольства РФ в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина. МИД России объявил о введении ответных мер в отношении Праги.

12 июня Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.