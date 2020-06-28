“Лицом о кафель”: Летучая рассказала о 40 швах на подбородке

28.06.2020, 15:37, Разное

По словам знаменитости, в какой-то момент ситуация настолько

вышла из-под контроля, что ее тогда еще будущий муж, Юрий Анашенков, решил вмешаться. Именно избранник настоял на том, чтобы Летучую везде

сопровождали телохранители.

Во время съемок московского сезона шоу “Ревизорро” Юрий

посадил Лену перед собой и попросил взять перерыв. Мужчина всерьез опасался за

жизнь и здоровье любимой.

По словам Летучей, в тот период она была как белка в колесе –

постоянно что-то снимала. “Хотя я просто падала от усталости в обморок лицом о

кафель”, – призналась знаменитость и добавила, что на ее подбородке более 40 швов.

Теледива всегда соглашалась с доводами любимого, но ничего поделать

не могла. Знаменитость решила для себя: либо она раскрывает зрителю всю правду,

при этом сильно рискуя, либо вообще отказывается от работы.

Летучая оберегает собственную

репутацию и не хочет терять доверие аудитории. Елена отметила, что у шоу “Летучий надзор”, которое она

ведет сегодня, немного другой формат, однако от привычки добираться до самой

сути она не отказалась.

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Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 25 Июн 2020 в 11:13 PDT

Знаменитость подчеркнула, что в прошлом, работая

финансистом, такой страсти к своему делу не испытывала. Телевидение преобразило

Лену Летучую. Теледива предположила, что была бы отличным военным корреспондентом.

От карьеры репортера горячих точек ее удерживает семья.