Daily Mail – Джонсон обязал родителей отправить детей в школы с нового учебного года

28.06.2020, 15:35, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в сентябре родителям придётся в обязательном порядке вернуть детей в школы, пишет Daily Mail. По словам главы правительства, от карантина и удалённого обучения больше всего страдают дети из семей с низким доходом, что укрепляет социальное неравенство среди подрастающего поколения.



Reuters

Борис Джонсон сообщил, что в сентябре родителей обяжут отправить детей обратно в школу, пишет Daily Mail. Как отмечает издание, такое заявление премьер-министра прозвучало на фоне растущих протестов против ущерба жизненным перспективам, который наносит длительное отсутствие школьников за партой.

После критики за медленное и лишь частичное возобновление обучения глава правительства признал, что закрытые школы являются «огромной проблемой». «Нам необходимо вернуть детей в школы, —- рассказал Джонсон британской газете в воскресенье. — Я хочу, чтобы все ученики вернулись в школу в сентябре». На вопрос, станет ли это обязательным для всех, он ответил: «Да. Это закон».

Также премьер-министр добавил, что профсоюзам учителей, которые выступают против полноценной работы школы из-за риска распространения коронавируса, следует «серьёзно относиться к своим обязанностям». По словам Бориса Джонсона, не возвращаются к учёбе дети из бедных семей, и таким образом профсоюзы «укрепляют социальную несправедливость». Больше всего сейчас страдают дети из семей с низким доходом, которые реже себе могут позволить перейти на онлайн-обучение или нанять частных педагогов. Такие дети всё больше отстают от своих сверстников, а скучающие подростки отрываются от коллектива.

Отмечается, что министр образования Гэвин Уильямсон подвергся особенно резким нападкам за свой способ решения проблемы: сначала он хотел вернуть за парты всех младших школьников до начала каникул, однако потом отказался от этой идеи. На прошлой неделе ему пришлось обещать консерваторам в парламенте действовать более решительно и вернуть детей в школы в сентябре. Уильямсон предполагает увеличить в два раза количество учеников в младших классах (сейчас они ограничены 15 детьми) и отказаться от требования для учителей следить за дистанцией между ними.

Инициативная группа родителей «Us For Them», созданная полтора месяца назад, встретила слова премьер-министра со сдержанным одобрением, но, по словам соосновательницы Молли Кингсли, хочетелось бы услышать более чёткие объяснения. Группа настаивает на отмене социального дистанцирования в школах и возвращении к полноценной учёбе всех школ и всех классов, пишет Daily Mail.