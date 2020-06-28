Видео стоящего на коленях Бари Алибасова опубликовали в Сети

28.06.2020, 15:30, Разное

Бари Алибасов стоял на коленях перед Сергеем Жориным. Неизвестно, что послужило мотивом таких действий знаменитости.

Судя из кадров ролика, его снимали в офисе «Жорин и партнеры», где трудится известный защитник. На коротком видео можно увидеть, как Сергей Жорин идет в офис, а заметив Бари Алибасова, стал негодовать. Он спросил, кто мог пустить продюсера и если он все «сожрет», то «нам придется» ответить.

Потом Бари Алибасов решил встать на колени и почти достал головой до пола, что вызвало еще больший негатив у адвоката. Когда продюсер увидел реакцию Сергея Жорина, то поднялся, заявив, что все умрут с голоду. Нет информации, о ком рассказывает продюсер, а по заявлениям СМИ автор ролика сам Сергей Жорин, снимали его еще 2 месяца тому назад, до ситуации, как Бари Алибасов угодил в психиатрическую больницу.

Напомним, что после интоксикации веществом «Крот» у скандального артиста появились неполадки со здоровьем. Ситуация произошла в прошлом году и родные долго опровергали слухи о его проблемах. Но странности в поведении Бари Алибасова видно было не только на домашних видео в социальных сетях, но и в проектах, где он принимал участие.