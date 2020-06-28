Общественный штаб по наблюдению за голосованием в Москве: попытка взлома блокчейн-системы голосования провалилась

28.06.2020, 15:23, Разное

“В 21.12 была совершена попытка атаки на блокчейн через ноду наблюдателя, – заявил он. – В настоящее время введен режим повышенной безопасности. Перерыва в голосовании не было, все голоса находятся в службе гарантированной доставки – то есть будут записаны в блокчейн. После того как специалисты по информационной безопасности проведут необходимую работу, доступ к ноде наблюдателя будет восстановлен”.

Нодой называют своеобразный просмотрщик блокчейна, это система, с помощью которой наблюдатель может проверить, как она учитывает отправленный через систему онлайн-голосования бюллетень.

Сама технология блокчейн, на базе которой работает система дистанционного электронного голосования, позволяет хранить голоса избирателей в зашифрованном виде, как-либо удалить или изменить их не получится. Бюллетень конкретного избирателя существует только на экране его смартфона или другого устройства с выходом в интернет, данные же о документе не сохраняется ни в браузере, ни на серверах администратора. Поэтому отследить выбор избирателя в таком случае нельзя.

Ранее, 26 июня на сайт Центральной избирательной комиссии была зафиксирована DDoS-атака, зампред ЦИК Николай Булаев тогда сообщил, что для службы поддержки сайта это не составило проблем, портал был доступен и функционировал нормально. При DDoS-атаке (распределенная атака типа “отказ в обслуживании”) запросы к атакуемому ресурсу идут одновременно с большого числа компьютеров. Когда определенное значение превышается, сайт становится недоступен для обычных пользователей.

Напомним, по последним данным Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием, уже более 909 тыс. человек отдали свои голоса онлайн. 1 июля состоится общероссийское голосование по Поправкам в Конституцию РФ.