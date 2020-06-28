Голикова назвала первые полтора месяца эпидемии «страшными»

28.06.2020, 15:16, Новости дня

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что первые полтора месяца эпидемии коронавируса в РФ были страшными, так как вместили в себя большое количество событий.

«Эти полтора месяца были самыми эмоционально… ну я бы даже употребила слово «страшными». Страшными, потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий», – передает ее слова RT.

Она добавила, что вместе с коллегами очень эмоционально переживали эти события.

«Одновременно делалось очень много дел, которые нужно было успеть, потому что если бы мы их не успевали делать, то тогда мы бы себе этого не простили», – сказала она.

За последние сутки в РФ был выявлен 6791 случай коронавируса. Уже три дня подряд прирост новых случаев ниже 7 тыс.