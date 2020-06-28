В Киеве прошла акция в защиту языкового закона

28.06.2020, 15:16, Новости дня

Акция в поддержку закона о языке прошла в Киеве в День Конституции Украины. Активисты сообщества «Язык объединяет» вывесили 25-метровый баннер «Руки прочь от закона о языке».

«В День Конституции Украины в Киеве на мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни активисты сообщества «Язык объединяет» вывесили 25-метровый баннер «Руки прочь от закона о языке!». Своей акцией активисты хотят предостеречь власть от разрушительных шагов в языковой и культурной сфере. Активисты просят прекратить наступление на язык и культурное пространство», – передает агентство «Укринформ».

По мнению участников акции, возможное ослабление языковых квот на телевидении может стать разрушительным для украинского языка. Также протестующие выразили недовольство тем, что властью тормозится начало работы уполномоченного по защите государственного языка, уточняет издание.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

В ноябре постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что русский язык подвергается двойной дискриминации из-за планов Киева перевести русскоязычные школы на украинский уже в 2020 году.

В январе Верховная рада приняла законопроект об ограничении обучения в школах на русском языке, а учителей решили отправить на курсы повышения квалификации в рамках подготовки к обучению на украинском языке.