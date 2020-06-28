 

Ариана Гранде отметила день рождения в стиле хоррора “Солнцестояние”

28.06.2020, 15:15, Разное

Свой 27-й день рождения известная певица отметила 26 июня, практически через неделю после летнего солнцестояния. Однако это не помешало Ариане Гранде выбрать главной темой личного праздника известный фильм, посвященный самому длинному дню и самой короткой ночи. Речь о прошлогоднем хорроре режиссера Ари Астера, в котором одну из героинь выбирали майской королевой и одевали ее в пышное убранство и корону из цветов. Именно последний элемент костюма персонажа и решила позаимствовать Ариана — остальные же, куда более жуткие и кровавые элементы декораций картины, она предпочла оставить в кино.

Ариана Гранде

Вслед за певицей цветочные венки надели многие ее друзья, а также ее мама Джоан Гранде, брат Фрэнки и отец Эдвард Бутер, которые присутствовали на празднике. Был там и новый молодой человек Гранде Далтон Гомес, которого она недавно впервые представила своим Instagram-фолловерам. В качестве праздничного наряда девушка выбрала удобный белый кроп-топ и брюки в тон. Идею же оформить праздник в стиле нового “ужастика” Ариана приписала своим друзьям. Именно они уговорили ее провести вечеринку именно в таком стиле и сами постарались соответствовать дресс-коду. Кто-то из гостей пришел на праздник с еще одним важным аксессуаром — медицинской маской.

Далтон Гомес и Ариана ГрандеФрэнки Гранде (слева) и Ариана с другом

Джоан Гранде и Эдвард Бутер

Накрытый для празднества стол был также украшен цветами, а одним из подарков имениннице стал миниатюрный белоснежный джип, который ее друзья разукрасили свои подписями при помощи фломастеров.

День рождения Арианы Гранде

К слову Ариана уже не в первый раз признается в своей любви к фильму “Солнцестояние” — в апреле она уже спрашивала подписчиков в своем Twitter:

Как вы считаете, это нормально, что я обожаю смотреть этот фильм перед сном или мне лучше обратиться за помощью к профессионалам?

В фильме Ари Астера речь идет о древнем празднике, во многих культурах окутанном мистическим ореолом. Группа молодых американских студентов приезжает в одну из закрытых шведских коммун, чтобы увидеть то, как отмечают эту дату местные почитатели многовековых традиций — и постепенно начинает понимать, что принявшие их шведы совсем не безобидные и радушные хозяева. Главную роль в картине сыграла актриса Флоренс Пью, которой и довелось примерить на себя в фильме корону и огромный плащ, на которые было вручную наклеено свыше 10 тысяч цветов. Пью уже успела отреагировать на тематическую вечеринку Арианы, написав в комментариях: “Майская королева, а теперь иди попей грибного чая!” В ответ на это Гранде написала просто — “Люблю тебя”.

Флоренс Пью в фильме “Солнцестояние”



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