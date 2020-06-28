Пожилую пару забили до смерти острым металлическим штырем

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28.06.2020, 15:00, Новости дня

В Уваровском районе Тамбовской области задержан 59-летний житель села Вольная Вершина, подозреваемый в убийстве пожилых супругов — его соседей. Тела 70-летнего пенсионера и его 68-летней супруги с явными признаками насильственной смерти были обнаружены во дворе их дома накануне вечером.

Мужчина и его соседи долгое время конфликтовали, сообщает сайт Следственного управления СК РФ по Тамбовской области. По версии следствия, накануне примерно в восемь часов вечера подозреваемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, взял металлический штырь, зашел во двор соседей и заостренной частью штыря нанес несколько ударов сначала пенсионеру, а затем и его супруге, вышедшей из дома. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Следственные органы СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство двух лиц". Следователи собирают доказательства, суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемого.



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