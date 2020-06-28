Лидия Михеева: голосование по поправкам контролируют более 500 тысяч наблюдателей

28.06.2020, 15:00, Новости дня

Процесс голосования по поправкам к Конституции уже контролируют более 500 тысяч наблюдателей. При этом присоединиться к наблюдению можно вплоть до 30 июня. Подробнее об этом и не только в интервью "России 24" рассказала секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

– Общественная палата вместе с коллегами зарегистрировала более 500 тысяч наблюдателей в России. Расскажите, по какому принципу их отбирали и много ли желающих?

– На сегодняшний день мы имеем более 510 тысяч наблюдателей по всей стране. Подбирали их Общественные палаты субъектов Российской Федерации и Общественная палата России. Набор наблюдателей был предусмотрен переходными положениями того закона, который предусматривает внесение поправок в Конституцию России. Но вместе с тем мы уже были свободны в определении нормативной базы для подготовки и набора таких наблюдателей. Чтобы организовать наблюдение за общероссийским голосованием, мы решили отталкиваться от трех главных принципов: абсолютная доступность, законность всех процедур и, конечно, обеспечение безопасности. Поэтому нами было принято решение, что общественным наблюдателем сможет стать каждый совершеннолетний дееспособный гражданин Российской Федерации. Разумеется, кроме тех, кто не имеет права голоса в силу закона.

С первого дня, как только начался набор наблюдателей, мы увидели достаточно серьезную активность. Конечно, на некоторый период пандемия приостановила набор наблюдателей, но мы занимались в онлайн-режиме подготовкой, информированием тех, кто хотел бы наблюдателем стать. Я думаю, что это очень интересный новый класс неравнодушных людей, которые посвятят свое время наблюдению за процессом голосования и за тем, чтобы этот процесс абсолютно соответствовал закону.

– Среди неравнодушных оказались и иностранцы, они тоже являются наблюдателями. Расскажите, почему иностранцы привлекаются, ведь по закону они не имеют общественную силу наблюдать за голосованием?

– Да, так и было. В Общественную палату РФ начали обращаться с письмами граждане других государств, они говорили о том, что обычно на таких электоральных процессах принято участие иностранных наблюдателей. Законом это не было предусмотрено, но почему бы не пригласить их не в качестве наблюдателей, а в качестве иностранных экспертов. И все такие просьбы были удовлетворены. Если я не ошибаюсь, около 50 иностранцев уже приехали, принимают участие в общероссийском наблюдении, двое из них, кстати, участвовали в нашем брифинге, это был, в частности, депутат итальянского парламента. И было, конечно, приятно услышать, что, по его мнению, процесс голосования организован на очень высоком уровне.

– Иностранцы пристально следят, могут и какие-то нарушения зафиксировать. Скажите, какие отзывы, они заметили что-то?

– На сегодняшний день от иностранцев мы этого пока не слышим. Если вдруг они заметят нарушения, они смогут обратиться к тому общественному наблюдателю, который находится на участке. Впрочем, можно и позвонить на нашу горячую линию, она работает круглосуточно, ее телефон мы давно разместили на нашем сайте.

– Расскажите, какие нарушения все-таки фиксируются, ведь более 500 тысяч наблюдателей.

– В нашем ситуационном центре сейчас находятся волонтеры. Они обзванивают наблюдателей, постоянно отвечают на звонки горячей линии. Мы поговорили таким образом более чем с 10 тысячами общественных наблюдателей. И если в первый день открытия ситуационного центра я заявил о 30 с лишним тревожных сигналах, то на сегодняшний день мы имеем около 90 таких сообщений. Все они сейчас проверяются. Для этого мы задействовали в каждом регионе наших активистов и представителей Общественной палаты региона, они выходят на местность и выясняют, в чем, собственно, дело. Чаще всего речь идет о недостаточной информированности и о том, что на участке не хватает информации о процедуре голосования, нет иногда информационных стендов. И, конечно, мы предпринимаем все меры, для того чтобы такие нарушения были устранены.

– Поступали жалобы на принуждение. Особенно в Москве было много, что организация принуждает людей идти на голосование. Что с этим делать?

– Общественная палата города Москвы вплотную занималась всеми жалобами, выясняла обстоятельства. Я думаю, что все меры будут приняты, а в случае если и по результатам разбирательства будет выявлено нарушение закона, то не минует и ответственность.