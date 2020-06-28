Муж Ирины Салтыковой поведал о ее хитрости

28.06.2020, 15:00, Новости дня

В эфире телеканала "Россия 1" певец Виктор Салтыкова рассказал, как жена заставляет его работать на приусадебном участке, идя на разные хитрости.

Рассказав, что главный аграрий в семье – его жена Ирина, Салтыков в шутку пожаловался на то, что его частенько привлекают к "земляным работам".

"Жена как бы между прочим спрашивает: "Витя, ты мне подстрижешь четыре кустика?". Я – конечно подстригу. Но когда я попал в ловушку, купившись на эти "четыре кустика" или "две веточки", то начинается шлейф заданий! То: "Вскопай мне вот здесь ямочку, надо цветочек посадить". Или: "Возьми вот эту леечку и полей вот то-то" и т. д. И так незаметно, что называется, "парень попал", меня припахали!"

Салтыков показал свои "владения", рассказав о растениях, выращиваемых в огороде. "Мы не собирались вообще ничего этого заводить, но Ира сказала: "Вот здесь будет расти земляничка у нас, тут укропчик. В обед очень хорошо что-то построгать". Хотя я люблю, когда уже все готовое", – отметил певец, рассказав, что по просьбам жены вынужден и пропалывать грядки, и поливать их, следить за капустой и кабачками.