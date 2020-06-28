 

Маас заявил, что Евросоюз может снова закрыть границы в случае вспышки коронавируса

28.06.2020, 14:59, Новости дня

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил, что Евросоюз повторно закроет границы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в отдельных районах. Об этом он заявил в интервью агентству dpa 27 июня.

По словам Мааса, границы будут закрыты в случае, если количество заражений в каком-либо регионе ЕС будут значительно выше, чем в других.

Он отметил, что такое решение должно быть принято на общеевропейском уровне с помощью голосования.

Глава МИД Германии высказал мнение, что Европа многому научилась в этом кризисе.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 9 979 535 человек, жертвами COVID-19 стали 498 710 человек, выздоровело 5 051 864.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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