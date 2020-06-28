Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 27 июня

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28.06.2020, 14:59, Новости дня

27 июня на Донбассе погиб сержант 24-го отдельного штурмового батальона “Айдар” Иван Дедюх. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

“Выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего на востоке Украины сержанта 24-го отдельного штурмового батальона “Айдар” Ивана Дедюха. Доблесть тернопольчанина, который отдал свою жизнь, чтобы в мире жили будущие поколения, – пример подлинного героизма, который навсегда войдет в историю Украины”, – написал Надал.

ТЕРНОПІЛЬ ТА УКРАЇНА ВТРАТИЛИ СЛАВНОГО СИНА 🕯🔷 Висловлюю глибокі співчуття родині та близьким загиблого на Сході…

Posted by Сергій Надал on Pühapäev, 28. juuni 2020

В прошлые сутки боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, трое получили ранения.

Дедюх погиб вблизи Старогнатовки Донецкой области в результате разрыва неизвестного боеприпаса.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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