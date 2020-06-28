 

Трамп отреагировал на сообщения о якобы нападениях РФ на войска США в Афганистане

28.06.2020, 14:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о том, что подразделение российской военной разведки, которое якобы «побудило» боевиков афганского движения «Талибан» (запрещено в России) напасть на американские войска.

«Никто не проинформировал и не сказал ни мне, ни вице-президенту Майклу Пенсу, ни руководителю аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоузу о так называемых нападениях на наши войска в Афганистане со стороны россиян, о чем сообщал «анонимный источник» New York Times, распространяющий лживые новости», – сообщил хозяин Белого дома на своей странице в Twitter.

Ранее издание New York Times заявило, что «российское подразделение», по мнению разведки США, якобы «предлагало боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». По версии американцев, вознаграждение предлагало «российское подразделение», которое стоит за «попытками убийства и другими тайными операциями в Европе, целью которых было дестабилизировать Запад».

В МИД России назвали статью газеты «вбросом американской разведки», в самом движении также опровергли связь с российской разведкой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации.



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