Психотерапевт заявила о росте депрессивных расстройств после карантина

28.06.2020, 14:48, Новости дня

Из данных компании DSM Group следует, что в РФ на 10% увеличились продажи антидепрессантов в период режима самоизоляции, что связано с усилением депрессивных расстройств после карантина, сообщила исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации Любовь Виноградова.

«Категорически нельзя подбирать самому себе антидепрессанты. Это обязательно должен делать опытный врач-психиатр, потому что депрессии у всех разные и препараты разные. То, что увеличились продажи, это понятно. Мы сейчас даже ожидаем усиления депрессивных и тревожных расстройств. Выход из карантина всегда может приводить к таким последствиям. Это большое испытание, сейчас будет обострение психических пограничных расстройств как реакция на ситуацию, расстройство адаптации, тревожность. Это будет, за этим надо следить», – передает ее слова «Говорит Москва».

Она отметила, что спад обращений к психотерапевтам наступит, когда люди начнут адаптироваться к ситуации. По ее словам, число обращающихся за психологической помощью в период карантина выросло.

«Люди адаптируются. Даже при второй или третьей волне коронавируса, при частичной изоляции, соблюдении социальной дистанции и так далее – мы все равно к этому привыкнем и не будем на это так остро реагировать. Сейчас это как гром среди ясного неба, никогда такого не было», – сказала она.

Психотерапевт отметила, что полезно соблюдать режим, прогулки в течения дня, а также посоветовала ограничить просмотр телевизора.

«Нужно восстанавливать свои связи с близкими, уже можно встречаться и даже обниматься – это снимает тревогу. Но при этом нужно продолжать соблюдать меры осторожности, не планировать путешествий», – сообщила Виноградова.

Ранее психотерапевт Дмитрий Ковпак в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что существуют две опасные крайности социального поведения людей после отмены ограничительных мер.