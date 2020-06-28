 

Психотерапевт заявила о росте депрессивных расстройств после карантина

28.06.2020, 14:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИз данных компании DSM Group следует, что в РФ на 10% увеличились продажи антидепрессантов в период режима самоизоляции, что связано с усилением депрессивных расстройств после карантина, сообщила исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации Любовь Виноградова.

«Категорически нельзя подбирать самому себе антидепрессанты. Это обязательно должен делать опытный врач-психиатр, потому что депрессии у всех разные и препараты разные. То, что увеличились продажи, это понятно. Мы сейчас даже ожидаем усиления депрессивных и тревожных расстройств. Выход из карантина всегда может приводить к таким последствиям. Это большое испытание, сейчас будет обострение психических пограничных расстройств как реакция на ситуацию, расстройство адаптации, тревожность. Это будет, за этим надо следить», – передает ее слова «Говорит Москва».

Она отметила, что спад обращений к психотерапевтам наступит, когда люди начнут адаптироваться к ситуации. По ее словам, число обращающихся за психологической помощью в период карантина выросло.

«Люди адаптируются. Даже при второй или третьей волне коронавируса, при частичной изоляции, соблюдении социальной дистанции и так далее – мы все равно к этому привыкнем и не будем на это так остро реагировать. Сейчас это как гром среди ясного неба, никогда такого не было», – сказала она.

Психотерапевт отметила, что полезно соблюдать режим, прогулки в течения дня, а также посоветовала ограничить просмотр телевизора.

«Нужно восстанавливать свои связи с близкими, уже можно встречаться и даже обниматься – это снимает тревогу. Но при этом нужно продолжать соблюдать меры осторожности, не планировать путешествий», – сообщила Виноградова.

Ранее психотерапевт Дмитрий Ковпак в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что существуют две опасные крайности социального поведения людей после отмены ограничительных мер.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Семьям умерших от коронавируса медработников предложили назначать денежные выплаты

18.04 / Бывший гендиректор “Детского мира” стал президентом АФК “Система”

07.05 / Базовый сценарий ЦБ предусматривает нефть по $25 в 2020 году

14.06 / В России будут индексироваться пенсии опекунов и попечителей несовершеннолетних

25.06 / ОСК обещала сдать два ледокола до конца года

16.05 / В Петербурге работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем. Видео

18.06 / В центре Москвы горела гостиница

06.05 / Новый пылесос Dyson работает до 2 часов благодаря сменным аккумуляторам

25.04 / Российские военные медики спасают итальянцев

18.05 / Рогозин увидел в словах Маска предлог для вывода американского ядерного оружия в космос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска