 

Дело о хищении у Чубайса на 70 млн рублей вернули в прокуратуру

28.06.2020, 14:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаОдинцовский городской суд Московской области вернул в прокуратуру уголовное дело о хищении имущества главы «Роснано» Анатолия Чубайса на 70 млн рублей, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров. Основным фигурантом считается бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков.

«Одинцовский городской суд Московской области вернул уголовное дело областному прокурору для устранения допущенных нарушений. Как следует из постановления судьи, обвинительное заключение по делу не конкретизировано, в процессуальных документах похищенное имущество указано обезличенно, его невозможно идентифицировать, поэтому отсутствие в фабуле обвинения таких данных делает обвинение неконкретным, невнятным и лишает наших доверителей возможности полноценно защищаться», – передает его слова ТАСС.

Сучков добавил, что решение еще не обжаловано гособвинением, не вступило в силу.

В 2018 году сообщалось, что бывшему деловому партнеру Чубайса Илье Сучкову вменяют ущерб на 1 млрд рублей – это совокупный ущерб по делу.

Также по делу был арестован Муса Садаев, член федерального политического совета Партии народной свободы («Парнас»).



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