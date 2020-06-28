 

СССР и США: предсказания Йохана Галунга

28.06.2020, 14:47, Разное

Нынешняя непростая ситуация в США вновь подняла волну предсказаний и размышлений о будущем этой страны. «Перелопачиваются» высказывания ясновидящих и экстрасенсов прошлых лет, начиная с незапамятных времен и заканчивая двухтысячными. Некоторые прогнозы настолько поразительны, что не обратить на них внимания невозможно.

Большинство прогнозов о будущем Америки не указывают на какие-то определенные даты, разве что постоянно фигурирует цифра 44: сорок четвертый президент страны якобы будет последним. Поэтому, когда в последние месяцы вспомнили о предсказаниях Иохана Галунга, многие испытали легкий шок: началом распада страны он называл именно 2020 год.

Йохан Галунг — математик и социолог из Норвегии. Среди его предсказаний — распад СССР (и также с привязкой к точной дате -1991), разрушение башен -«близнецов» в США и др. Поэтому у американцев есть повод не слишком любить Галунга!

90-летний Галунг почти всю свою активную жизнь занимался научной деятельностью. И все-таки слава его связана именно с предсказаниями. В 1980 году на одной из научных конференций в российской столице Йохан навлек на себя гнев советских властей тем, что сделал заявление: через десять лет Берлинская стена будет разрушена, а СССР прекратит свое существование.

Слова Галунга никто не принял всерьез, но, как видим, зря. После прогноза относительно СССР Галунг стал очень популярен в Америке, ему даже присвоили статус «Нострадамуса №2».

Но вот сегодня американцы уже не столь рады пророчествам «второго Нострадамуса». Оказывается, по его мнению Америке «светит» то же самое — глобальный кризис с последующим развалом. В само начале нынешнего века Галунг пообещал, что в течение пяти лет (2020-2025) США как страна существовать перестанут. Когда президентом стал Трамп, Галунг добавил к предсказанию, что Дональд только ускорит процесс распада.

Судя по нынешним событиям, неблагоприятный прогноз Йохана Галунга вполне может стать реальностью.



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