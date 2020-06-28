 

Запад пытается сорвать голосование за поправки к Конституции?

28.06.2020, 14:45, Разное

Голосование за поправки к Конституции России, включая обнуление нынешних президентских сроков Владимира Путина продлится до 1 июля. Агитируют за них на каждом шагу и пугают внешним врагом, мол, Запад желает сорвать голосование.

“Слишком уж организованной группой вечно недовольные кинулись клеймить голосование” (“Россия 1”, Россия).
“Кто-то где-то и явно не бесплатно активизировался” (“Россия 1”, Россия).
“На Западе серьезно настроены повлиять на итоги голосования” (НТВ, Россия).
“Налицо широкомасштабная и продуманная кампания, финансируемая Западом, которая направлена на срыв голосования и на создание вокруг него негативной атмосферы” (ТВЦ, Россия).

Независимые и иностранные СМИ в эфирах объясняют, что не так с голосованием за поправки.

“Это не выборы, и это не референдум по Конституции. Это всенародная переприсяга населения, граждан президенту” (Euronews).
“Он сможет избираться не только в 2024-м, но и в 2030-м, то есть теоретически – оставаться на своем посту до 2036 года” (Настоящее Время, США).
“Учителя, врачи, другие работники бюджетных учреждений повсеместно жаловались, что их заставляли регистрироваться на электронное голосование и отчитываться об этом” (“Дождь”, Россия).
“Медуза” выяснила, что в Ярославле разработали электронное приложение, которое позволяет следить за явкой бюджетников на участки с помощью QR-кодов, которые волонтеры будут сканировать под видом проведения лотереи” (Настоящее Время, США).
“Мы видим сотни непонятных ТВ-репортажей, мы видим то, что власть вливает большие деньги в агитацию за, контрагитации мы не видим” (Радио Свобода, США).

На федеральных каналах сообщают, что критика поправок – это заказная кампания.

“Бюджет только Радио Свобода, Голоса Америки и так называемого канала “Настоящее Время” на работу в российском сегменте на русском языке – миллиард рублей на этот год” (НТВ, Россия).
“Знакомые все лица: от представителей признанного иностранным агентом общества “Мемориал” до пары персонажей из “Открытой России” Михаила Ходорковского” (“Россия 1”, Россия).



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