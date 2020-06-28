 

Мнение: Россия в облаках… радиоактивных

28.06.2020, 14:40, Разное

 Парадов и эпидемию они не отменят и по ночам россияне светиться не будут.

   Пока.

 Итак.

 В воздухе запахло йодом не от близости моря, просто йод-131 решил выйти прогуляться в компании с кобальтом, рутением и цезием. Судя по комбинации исотопов выброс произошел из ядерного реактора где-то на территории России.

 Но Россатом сказал, что у них все в порядке, так что им можно верить.

 Как и в прошлом году в августе, когда в Белом море что-то взорвалось, не радиоактивное.

 Да, кстати, о нерадиоактивности и России – народ уже подзабыл, что в 2017 году по России плавало очередное радиоактивное облачко с рутением.

 Росатом и Кремль сказали, что ничего подобного, настутнет, и вся в порядке на Урале. Немецкие ученые почему-то честному слову Москвы не поверили, занялись изучением пойманых изотопов и пришли к простому выводу – произошел выброс радиактивных изотопов при переработки радиактивного материала для российских атомных станций (Thus, our data are best explained by a scenario in which the undeclared radioactive Ru release of September 2017 carried stable isotope ratios that match the signature of spent VVER reactor-type nuclear fuel at the end of its lifetime, mixed with a minor component of natural Ru.   )

 И дело не в том, что Кремль молчит, когда в стране происходят аварии с ядерным топливом или ядерными объектами, и даже не в том, что он не предупреждает свое собственное население о подобных случаях.

 В конце концов это его население.

 Дело в том, что когда ночью вдруг в России станет светло как днем надо будет не любоваться восходом, а спешно бежать в бункеры…..

https://www.nature.com/articles/s41467-020-16316-3https://thebarentsobserver.com/en/ecology/2020/06/various-reactor-related-isotopes-measured-over-scandinavia-and-svalbard

https://lenta.ru/news/2019/08/09/serebryanka/

Источник: Теория элит



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Путин объявил 24 июня выходным днем из-за парада Победы

15.06 / В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом

13.04 / Мнение: Почему малый бизнес страдает

18.03 / Мнение: Просто друг для нее

14.05 / Алсу вспомнила о своем выступлении на «Евровидении-2000» в 16-летнем возрасте

22.04 / Владимир Яглыч и Антонина Паперная стали родителями во второй раз

26.06 / Российский вирусолог разъяснил особенности фактора смертности от COVID-19

18.05 / Опасно даже разговаривать: раскрыта пугающая особенность коронавируса

17.04 / Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе

08.05 / Звезда сериала “Полицейский с Рублевки” Анастасия Стежко стала мамой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска