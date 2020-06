Мнение: Россия в облаках… радиоактивных

28.06.2020, 14:40, Разное

Парадов и эпидемию они не отменят и по ночам россияне светиться не будут.

Пока.

Итак.

В воздухе запахло йодом не от близости моря, просто йод-131 решил выйти прогуляться в компании с кобальтом, рутением и цезием. Судя по комбинации исотопов выброс произошел из ядерного реактора где-то на территории России.

Но Россатом сказал, что у них все в порядке, так что им можно верить.

Как и в прошлом году в августе, когда в Белом море что-то взорвалось, не радиоактивное.

Да, кстати, о нерадиоактивности и России – народ уже подзабыл, что в 2017 году по России плавало очередное радиоактивное облачко с рутением.

Росатом и Кремль сказали, что ничего подобного, настутнет, и вся в порядке на Урале. Немецкие ученые почему-то честному слову Москвы не поверили, занялись изучением пойманых изотопов и пришли к простому выводу – произошел выброс радиактивных изотопов при переработки радиактивного материала для российских атомных станций (Thus, our data are best explained by a scenario in which the undeclared radioactive Ru release of September 2017 carried stable isotope ratios that match the signature of spent VVER reactor-type nuclear fuel at the end of its lifetime, mixed with a minor component of natural Ru. )

И дело не в том, что Кремль молчит, когда в стране происходят аварии с ядерным топливом или ядерными объектами, и даже не в том, что он не предупреждает свое собственное население о подобных случаях.

В конце концов это его население.

Дело в том, что когда ночью вдруг в России станет светло как днем надо будет не любоваться восходом, а спешно бежать в бункеры…..

https://www.nature.com/articles/s41467-020-16316-3https://thebarentsobserver.com/en/ecology/2020/06/various-reactor-related-isotopes-measured-over-scandinavia-and-svalbard

https://lenta.ru/news/2019/08/09/serebryanka/