Крутой вспомнил прослушивание с юной Алсу: Очень искренне спела

28.06.2020, 14:37, Разное

Композитор рассказал, что когда-то Лев Лещенко познакомил его со своим другом Ралифом Сафиным. После этого они стали достаточно часто видеться на семейных праздниках у Владимира Винокура и других артистов. Как-то раз Игорь Крутой отправился с семьей на отдых в Монако, вдруг в его номере раздался телефонный звонок, и старый знакомый попросил его прослушать дочь.

Музыкант нисколько не удивился этой просьбе и с радостью согласился аккомпанировать юной певице в одном из казино, где нашелся рояль. Как отметил Игорь Крутой, в их первую встречу Алсу исполнила хит Уитни Хьюстон.

“Очень искренне и по-своему талантливо спела на хорошем английском”, – вспоминает композитор. Так прошло их знакомство с исполнительницей, для которой он впоследствии написал несколько композиций.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Дек 2018 в 3:47 PST

Также Игорь Крутой заметил, что некоторые журналисты считают, якобы успех Алсу – заслуга денег ее отца, вице-президента компании “Лукойл”. Он уверен, что это не так. Настоящий талант девушки подтвердило участие в “Евровидении” и хит “Зимний сон”, к которым ее папа не имел никакого отношения. Композитор пожелал певице оставаться на творческой волне.