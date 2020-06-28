В Норильске взяли пробу воды после перекачки отходов в тундру

28.06.2020, 14:30, Новости дня

Специалисты Росприроднадзора сделали забор проб в хвостохранилище, реках Хараелах и Норильская после сброса отходов с Талнахской обогатительной фабрики в тундровую зону.

Специалисты Росприроднадзора сделали забор проб сливаемой в тундру воды, следственный комитет по данному факту проводит проверку, передает Рен ТВ.

Ранее появилась информация, что в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля» в Норильске остановлена утечка отходов – утверждалось, что несанкционированная перекачка стоков в тундру якобы велась длительное время.

Позднее стало известно, что слив отходов с Талнахской обогатительной фабрики «Норникеля» в Норильске произошел в связи с резким ростом уровня воды в отстойном пруду из-за гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и ливня.