 

50 млн долларов на летальные средства обороны от США может получить Украина

28.06.2020, 14:30, Разное

Украине власти США могут дать около 250 млн долларов. Из них 50 миллионов направят на летальные средства обороны. Информация представлена проектом военного бюджета.
Документы написал Адам Смит и следуя расчетам Киев возможно получит от Вашингтона в будущем году 250 млн долларов. Но 1/5 финансирования необходимо истратить на приобретение вооружения.

Информацию будут обсуждать через неделю. Также руководство начнет изучать проект сенатского комитета по делам вооруженных сил, а потом подготовят общий вариант оборонного бюджета, учитывая все нюансы, что может длиться до зимы.



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