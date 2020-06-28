50 млн долларов на летальные средства обороны от США может получить Украина

28.06.2020, 14:30, Разное

Украине власти США могут дать около 250 млн долларов. Из них 50 миллионов направят на летальные средства обороны. Информация представлена проектом военного бюджета.

Документы написал Адам Смит и следуя расчетам Киев возможно получит от Вашингтона в будущем году 250 млн долларов. Но 1/5 финансирования необходимо истратить на приобретение вооружения.

Информацию будут обсуждать через неделю. Также руководство начнет изучать проект сенатского комитета по делам вооруженных сил, а потом подготовят общий вариант оборонного бюджета, учитывая все нюансы, что может длиться до зимы.