 

Орлова метит в Голливуд с новой прической

28.06.2020, 14:23, Разное

Ведущая реалити-шоу “Дом-2” с радостью побежала в салоны красоты, которые только недавно открылись в Москве. По словам Ольги Орловой, ее любимые мастера работают в “Анжело Верде”. Именно в этом салоне происходят все перевоплощения певицы.

Воодушевленная ведущая сразу же решилась на кардинальные перемены во внешности и поставила весьма сложную задачу перед профессионалами салона красоты. Ольга Орлова попросила перекрасить ее в платиновый блонд и достичь максимально натурального цвета.

Стилист, колдовавший несколько часов над волосами Орловой, отметил, что теперь певица стала похожа на голливудскую актрису.

“Шэрон Стоун отдыхает”, – заявил мастер в салоне.

Стоит напомнить, что многочисленная аудитория Ольги пришла в восторг от нового образа телеведущей. Поклонники засыпали девушку лестными комментариями и попросили оставить контакты мастера, который “сотворил такую красоту”. Более того, новый имидж Орловой вызвал такой ажиотаж потому, что телеведущая уже долгое время не решалась на какие-либо перемены. Ее образ был слишком медийным и легко узнаваемым – все, что нужно для хорошей рекламы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 27 Июн 2020 в 9:00 PDT

Последние изменения произошли три года назад, когда Орлова распрощалась с группой “Блестящие” и приобрела звание “экс-солистка”. Тогда певица отрезала свои шикарные кудрявые волосы и создала новый образ. Ольга сообщила в своем Инстаграме, что рассталась с прошлым и теперь у нее начинается абсолютно другая история. Как говорится, новая стрижка – новая жизнь.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Телеведущая Мария Ивакова заразилась коронавирусом

04.06 / Шэрон Стоун записала для вас инструкцию, как соорудить убежище в ванной

24.04 / Расходы на лечение COVID для госпитализированных не по линии скорой могут превысить 200 тысяч рублей

09.06 / Ученые выяснили, как ухудшение зрения влияет на восприятие звуков

24.05 / В Москве обнаженный мужчина попытался прыгнуть под поезд

10.06 / Троих российских подростков задержали за изготовление бомб

20.05 / Чем занимаются россияне в самоизоляции

13.06 / Муж Бородиной удивил словами о разводе

14.05 / Мнение: Цены рванули?!

07.06 / “В экран не влезаю”: Гузеева активно борется с лишним весом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска