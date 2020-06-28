“Она уже не поднимется”: Татьяна Овсиенко получила травму позвоночника в страшной аварии

28.06.2020, 14:23, Разное

Страшная авария произошла много лет назад, тогда знаменитость была солисткой

коллектива “Мираж”. В тот роковой вечер артистка опаздывала на концерт. Татьяна

Овсиенко ехала на авто с водителем. “И в нас врезалась машина…” – вспомнила страшный эпизод знаменитость.

После случившегося Овсиенко несколько месяцев провела на

больничной койке. Татьяна получила повреждение позвоночника и не могла самостоятельно ходить. Доктора разводили

руками и говорили, что она останется инвалидом.

Выздороветь вокалистке помогла любовь к сцене. Как-то раз

Овсиенко подслушала разговор коллег. На место Татьяны в “Мираже” искали новую

солистку. “Она уже не поднимется, а концерты назначены…” – услышала артистка.

В тот момент певица поняла, что пора брать себя в руки.

Татьяна заявила, что не откажется от гастролей. Концерты знаменитость давала

сидя. На сцену Овсиенко брала с собой нашатырь, чтобы вдыхать, когда совсем

невмоготу. Также вокалистка зажимала в руке иголку. Ею она колола себя,

когда теряла сознание.

Татьяна Овсиенко признается, что в тот момент на первом

месте у нее была карьера. Артистка получала от работы огромное удовольствие.

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Публикация от Татьяна Овсиенко (@tatiana_ovsienko_) 25 Июн 2020 в 12:43 PDT

В те годы, по словам вокалистки, она практически ничего не

зарабатывала. Ее гонорар составлял всего 30 рублей. Татьяна довольствовалась

тем, что продюсер снимал квартиру в Москве и обеспечивал нарядами.