 

“Она уже не поднимется”: Татьяна Овсиенко получила травму позвоночника в страшной аварии

28.06.2020, 14:23, Разное

Страшная авария произошла много лет назад, тогда знаменитость была солисткой
коллектива “Мираж”. В тот роковой вечер артистка опаздывала на концерт. Татьяна
Овсиенко ехала на авто с водителем. “И в нас врезалась машина…” – вспомнила страшный эпизод знаменитость.

После случившегося Овсиенко несколько месяцев провела на
больничной койке. Татьяна получила повреждение позвоночника и не могла самостоятельно ходить. Доктора разводили
руками и говорили, что она останется инвалидом.

Выздороветь вокалистке помогла любовь к сцене. Как-то раз
Овсиенко подслушала разговор коллег. На место Татьяны в “Мираже” искали новую
солистку. “Она уже не поднимется, а концерты назначены…” – услышала артистка.

В тот момент певица поняла, что пора брать себя в руки.
Татьяна заявила, что не откажется от гастролей. Концерты знаменитость давала
сидя. На сцену Овсиенко брала с собой нашатырь, чтобы вдыхать, когда совсем
невмоготу. Также вокалистка зажимала в руке иголку. Ею она колола себя,
когда теряла сознание.

Татьяна Овсиенко признается, что в тот момент на первом
месте у нее была карьера. Артистка получала от работы огромное удовольствие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Татьяна Овсиенко (@tatiana_ovsienko_) 25 Июн 2020 в 12:43 PDT

В те годы, по словам вокалистки, она практически ничего не
зарабатывала. Ее гонорар составлял всего 30 рублей. Татьяна довольствовалась
тем, что продюсер снимал квартиру в Москве и обеспечивал нарядами.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Белорусские новости стали похожи на фронтовые сводки

02.06 / Специалисты «Росатома» предлагают лечить COVID-19 с помощью ультрафиолета

23.06 / Роза Сябитова дала советы, как правильно вести себя во время развода

19.04 / Сергей Безруков показал подросшего сына Степана

30.03 / Мнение: Игра “Рыбаки и баги”

04.05 / «Быть аккуратнее и никому не верить»

24.05 / Надежда Бабкина рассказала о заразившемся коронавирусом сыне Даниле

18.06 / Под Москвой в реку сбросили воду из канализации

28.06 / Татьяне Овсиенко из группы «Мираж» удалось выжить после страшной аварии

04.06 / “Вся в мать”: дочь Климовой разделась перед камерой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска