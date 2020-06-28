Путин высказался о версии искусственного происхождения коронавируса
28.06.2020, 14:08, Новости дня
Никаких оснований для того, чтобы говорить о том, что вирус был искусственно создан или специально «вброшен», нет, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Говорить о том, что это кто-то специально вбросил, кто-то специально что-то сделал, нет никаких для этого оснований. Я думаю, что, если кто-то будет придерживаться такой версии, то ничего хорошего из этого не получится», – передает его слова «Интерфакс».
Он добавил, что необходимо противодействовать произошедшему, а «не рассусоливать, откуда это взялось».
Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александр Лукашев заявил, что нет смысла в обсуждении вопроса об искусственном происхождении коронавируса, так как нельзя отследить ряд процессов, способных подтвердить ту или иную точку зрения.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет