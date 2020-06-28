 

Путин раскрыл причины, по которым РФ оказывала помощь Европе во время вспышки COVID-19

28.06.2020, 14:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссия оказывала помощь странам Европы во время распространения коронавируса не по политическим соображениям, а потому что им было тяжело, и они сами об этом попросили, сообщил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«Вот мы некоторым европейским странам оказывали помощь. Тогда, когда никто им не оказывал, даже ближайшие союзники. Поверьте, мы делали это не из-за каких-то политических соображений, а потому что им было тяжело, и они нас попросили. Мы же не лезли со своими предложениями, нас попросили, мы ответили без всяких соображений на этот счет политического характера», – передает РИА «Новости» слова главы государства.

Он также отметил, что попытки скомпрометировать «благородные действия и порывы» РФ заканчиваются неудачей заинтересованных в этом лиц.

«На бытовом, общечеловеческом уровне наша открытая, честная, дружеская позиция России, она гражданскому обществу этих стран понятна, и она не может не учитываться в будущем политическим элитами», – добавил Путин.

По его словам, в период пандемии всем странам крайне важно объединить усилия в борьбе с общими угрозами, «а наносные вещи, связанные с тем, чтобы любой ценой обеспечить свое доминирование» на международной арене, «ведут в тупик» и не дают возможности эффективно функционировать всему международному сообществу.

Ранее президент назвал кризис, вызванный коронавирусом, одним из самых масштабных и тяжелых, с которыми ему пришлось столкнуться. Он уточнил, что реально оценивал возможности и исходил из того, что у РФ есть все шансы «пройти с наименьшими потерями этот сложный период», если грамотно и своевременно действовать.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Вирусолог рассказал о риске заразиться COVID-19 в примерочных

10.04 / Харви Вайнштейн излечился от коронавируса

11.06 / Россия заявила о попытках следствия по МН17 отвести подозрения от Украины

29.04 / Егор Бероев провел творческий вечер для людей из домов престарелых

09.06 / В мире: Действия Китая в Средней Азии привлекли внимание российских военных

20.05 / Резников о встрече в нормандском формате: Зеленский к этому разговору готов

14.04 / Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин

11.06 / КРЭТ отказался останавливать выпуск ИВЛ «Авента-М»

06.05 / Минздрав оценил выход РФ на плато по коронавирусу

21.05 / Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска