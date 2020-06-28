 

Наставник ЦСКА Гончаренко вернулся к своим обязанностям спустя неделю отсутствия

28.06.2020, 13:55, Новости дня

Главный тренер московского футбольного ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся в расположение клуба и готов приступить к исполнению обязанностей. 28 июня он провел восстановительную тренировку. Об этом сообщает официальный сайт "красно-синих".

Белорусский наставник отсутствовал в команде неделю. Он уехал из команды сразу после крупного поражения "армейцев" в матче 23 тура российской премьер-лиги от "Зенита" (0:4). Сообщалось, что наставник подал в отставку. Однако руководство столичного клуба ее не приняло.

В итоге, специалист вернулся из Белоруссии в Россию 26 июня и присутствовал на матче 24 тура РПЛ против "Динамо" (0:0) в качестве зрителя. В это время командой руководил старший тренер Сергей Овчинников.



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