Сайт о голосовании по поправкам атаковали из-за рубежа

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28.06.2020, 13:55, Новости дня

Распределенные DoS-атаки на сайт Конституция2020.рф фиксируются сегодня, 28 июня, с самого утра. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ЦИК России.

По сообщению комиссии, атаки на сайт, посвященный общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, предположительно идут из Великобритании и Сингапура. Примерно в это же время 26 июня сообщалось о подобной DDos-атаке на сайт самого Центризбиркома. По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, тогда наблюдалось порядка 240 тысяч запросов к сайту ЦИК в секунду.

А вот серьезных атак на сайт для онлайн-голосования по поправкам в Конституцию пока не было, рассказал ранее глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало по всей стране с 25 июня. Основной день голосования — 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн.



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