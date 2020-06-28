 

“Джокович, умри!” Первую ракетку мира проклинают в Хорватии

28.06.2020, 13:55, Новости дня

Критика в адрес сербского теннисиста Новака Джоковича, который устроил в начале лета серию выставочных турниров на Балканах, в ходе которых произошла вспышка коронавируса, принимает все более уродливые формы. В хорватском Сплите неизвестные оставили на стенах домов надпись: "Джокович, умри!"

Администрация города быстро закрасила надпись, сообщает издание Dalmatinski portal, но проклятия в адрес первой ракетки мира быстро разлетелись по интернету. "Наше единственное желание сейчас — твоя скорая смерть. Привет тебе из Сплита", — таким был текст послания.

Как уже сообщали Вести.Ru, организаторы турниров под эгидой Джоковича прервали состязания после того, как один из участников турнира болгарин Григор Димитров сдал положительный тест. Затем коронавирус также был обнаружен у хорвата Борны Чорича, серба Виктора Троицки и его беременной жены, а также нескольких тренеров. Позже положительный тест на вирус сдали сам Джокович, его тренер и члены его семьи.



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