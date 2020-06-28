 

Американские истребители в 10-й раз с начала года перехватили российские самолеты возле Аляски

28.06.2020, 13:54, Новости дня

27 июня американские истребители F-22 перехватили четыре российских разведывательных самолета возле Аляскисообщило в Twitter командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

NORAD F-22s, supported by KC-135 air refuelers and E-3 Airborne Warning and Control System, intercepted four Russian Tu-142 reconnaissance aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone on June 27, 2020.

video: https://t.co/jPJB21pen3

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) June 27, 2020

Российские противолодочные самолеты Ту-142 были обнаружены на расстоянии 65 морских миль к югу от Алеутских островов. В течение восьми часов они находились в опознавательной зоне противовоздушной обороны в районе Аляски, пишет русская служба “Голоса Америки”.

Американцы уже в четвертый раз за минувший месяц осуществили перехват российских военных самолетов в районе Аляски, отмечает служба.

С начала года это 10-й подобный инцидент.

В NORAD сообщали, что с 2007 года, когда Россия возобновила патрулирование границ самолетами дальней авиации, шесть-семь раз в год американские истребители вылетают для перехвата российских самолетов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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