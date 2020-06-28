 

За сутки в ВСУ зафиксирован 21 новый случай COVID-19

28.06.2020, 13:54, Новости дня

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки был выявлен 21 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба командования ВСУ на своей странице в Facebook.

“Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 14 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона – один военнослужащий, изолятор воинской части Львовской области – пять военнослужащих, изолятор воинской части Киевской области – восемь военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение”, – говорится в сообщении.

По состоянию на утро сегодняшнего дня в ВСУ COVID-19 болеет уже 179 человек. За время пандемии там выздоровело 310 человек, умерло – пять. 

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 669 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится пять человек воинских частей Киевской области. Состояние их здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

✍Епідемічна обстановка в Збройних Силах України.У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення…

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Pühapäev, 28. juuni 2020

С конца мая – начала июня в Украине наблюдается резкий скачок выявленных за сутки случаев COVID-19. С 11 июня суточный прирост не опускался ниже 648 случаев, а 26 июня достиг абсолютного максимума с начала эпидемии – за сутки диагноз подтвердили у 1109 человек.

По состоянию на утро 28 июня общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло 42 982, умерло 1129 человек, выздоровело 18 934.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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