 

«Норникель» сливает ядовитые отходы в озеро Пясино

28.06.2020, 13:50, Разное

Cпецкоры «Новой» и «Гринпис» передают с места событий.

Бывший сотрудник норильского Росприроднадзора Василий Рябинин, активисты «Гринпис» и спецкоры «Новой газеты» обнаружили, что «Норникель» продолжает сбрасывать производственные отходы в речку Хараелах и в озеро Пясино.

Место слива отходов с предприятия «Норникеля» в тундру, а оттуда ручьями — в реку. Фото: «Новая газета»

В настоящее время через бьеф* хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей «Норникелю», насосами выкачивается вода, зараженная тяжелыми металлами, сернистой кислотой и ПАВ (поверхностно-активными веществами), и сливается в тундру. Здесь она ручьями впадает в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино.

На место слива очевидцы вызвали полицию, МЧС, Росприроднадзор и прокуратуру.

«Это правовой беспредел и преступление против природы и наших детей. Нужно срочно начинать ликвидацию», — говорит Василий Рябинин.

ОБНОВЛЕНИЕ

На место прибыла служба безопасности «Норникеля». Насосную станцию, качающую отходы в реку, выключили.

Сотрудники СБ «Норникеля». Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

Почти сразу после этого на место приехала и служба спасения Норильска (112).

Старший дежурный группы службы спасения Владимир Женихов: «Сейчас руководство будет решать что делать. Хорошо, что все зафиксировано. Я слышал и до этого, что что-то здесь сливается в тундру».

Владислав Шатура: «Удивительно, как нас вообще сюда пропустили. "Норникель" может не пустить. "Норникель" может все».

Приехала и полиция.

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Прибывшие рабочие в спешке демонтируют трубы!

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На место приехала прокуратура. Полицейскую машину, на которой добирались прокуроры, раздавил трактор «Норникеля», убирающий трубы.

Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

Прокурор Владимир Александрович Большунов: «Мы вызвали Следственный комитет, сейчас Росприроднадзор ждет машину и тоже едет. Они будут брать пробы.  Заказали коптер, будем пытаться поднимать, хотя ветер. Не было печали, конечно, но поработаем, всесторонне все проведем».

Сотрудники МЧС благодарят журналистов и активистов: «Молодцы». Офицер Денис Макаров — о Норникеле: «Они ничего не боятся».

Месяц назад озеро Пясино пострадало от разлива 21 тысячи тонн дизельного топлива с территории ТЭЦ-3, также принадлежащей «Норникелю».

Елена Костюченко
спецкор

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Источник: Новая газета



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