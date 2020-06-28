Китайская компания заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях

28.06.2020, 13:48, Новости дня

Компания China National Biotec Group (CNBG), которая разрабатывает две вакцины от коронавируса, сообщила об успешных результатах тестирования на людях одной из них, сообщили китайские СМИ.

Утверждается, что у всех 1 тыс. 120 испытуемых вакцина безопасно выработала антитела от коронавируса, передает «Интерфакс».

В начале июня министр науки и техники КНР Ван Чжиган заявил, что власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру.