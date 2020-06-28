“Уже харе пить!”: организм дочери Успенской отторгает алкоголь

28.06.2020, 13:37, Разное

30-летняя наследница звезды русского шансона уже несколько

месяцев проживает в США. В Калифорнии Татьяна Плаксина занимается живописью и

привыкает к самостоятельной жизни.

Отпрыск Любови Успенской ведет личный инстаграм-аккаунт, в

котором часто оставляет оригинальные публикации. Например, накануне Татьяна

выложила фото собственной руки с бокалом вина. В подписи к посту Плаксина

сообщила, что пить больше не может. Из-за алкоголя у нее болит голова и начинается

“непроизвольная “чистка” организма”. “Видно в 30 лет уже харе пить!” –

рассудила наследница вокалистки.

Как расценивать пост Плаксиной поклонники так и не поняли.

Спустя время девушка удалила публикацию. Между тем СМИ заподозрили дочь

Успенской в алкоголизме, дескать, Татьяна публично признала проблему.

Напомним, отношения Татьяны Плаксиной и Любови Успенской все

еще конфликтные. В личном микроблоге дочь критикует знаменитую родительницу. Не так давно девушка напала на подругу вокалистки, певицу Наргиз Закирову. Татьяна обозвала Наргиз змеей и потребовала отстать от матери.

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Публикация от @pacha_tati 24 Июн 2020 в 4:24 PDT

Добавим, Плаксина и Успенская окончательно разругались после

одного из выпусков программы “Звезды сошлись”, что на НТВ. В эфире ток-шоу

Татьяна заявила, что родительница издевается над ней и не позволяет жить

самостоятельно. Разразился громкий скандал. В ответ Любовь Успенская сообщила,

что ее наследница лечилась от наркотической зависимости. В итоге Татьяна

Плаксина уехала в Америку к отцу.