Путин оценил глобальные последствия коронавируса

28.06.2020, 13:30, Новости дня

Коронавирус в глобальном плане ничего не изменит, но даст толчок развитию, сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире «России 1».

Он добавил, что для эффективной борьбы с пандемией надо объединять усилия, а не наращивать взаимные обвинения, передает ТАСС.

В обращении к россиянам в понедельник Путин заявил, что пандемия разделила время на до и после нее.