Путин оценил глобальные последствия коронавируса
28.06.2020, 13:30, Новости дня
Коронавирус в глобальном плане ничего не изменит, но даст толчок развитию, сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире «России 1».
Он добавил, что для эффективной борьбы с пандемией надо объединять усилия, а не наращивать взаимные обвинения, передает ТАСС.
В обращении к россиянам в понедельник Путин заявил, что пандемия разделила время на до и после нее.
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