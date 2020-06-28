 

Настя Каменских и Потап три года назад поженились в Лас-Вегасе

28.06.2020, 13:30, Разное

Потап и Настя Каменских три года назад устроили бракосочетание в Лас-Вегасе, где были на гастролях. Алексею Потапенко захотелось устроить праздник.
На торжество Настя Каменских собралась за три часа. Она приобрела платье в торговом центре, а Потап занимался покупкой колец. Для свадьбы артистка купила наряд свободного кроя, а ее любимый был облачен в футболку белого цвета, шорты и серый пиджак.

Настя Каменских сообщила, что пастор у них оказался хороший. Он рассказывал о правильных вещах и желал паре жить всю жизнь богато. В тот период артисты еще не сообщали общественности о своих отношениях.

Напомним, что в прошлом году в мае месяце Потап и Настя Каменских организовали праздник бракосочетания в Киеве. Они пригласили родных, друзей и коллег, где рассекретили отношения.



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