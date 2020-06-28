 

Медведчук обвинил Зеленского в нарушении Конституции

28.06.2020, 13:23, Разное

На официальном сайте “Оппозиционной платформы – За жизнь” Владимир Медведчук разместил “напоминание для власти”. В нем он перечислил статьи Конституции, которые, по его мнению, действующее украинское руководство нарушает.

В частности, речь идет уже о самой первой статье, в которой Украина называется правовым государством. Под сомнение этот факт ставят “бродячие активисты”, которые законностью своих действий интересуются в последнюю очередь, а власть им в этом потакает.

Нарушает основной закон страны и насильственная украинизация. Такая политика идет вразрез с третьей частью десятой статьи Конституции.

Усугубляют ситуацию, по словам Виктора Медведчука, реформы, которые проводит Владимир Зеленский и его окружение. Это можно расценивать и как отмену принципа социального государства, и как попрание закрепленных в основном законе прав населения на достаточный уровень жизни.

“Рано или поздно нынешним представителям власти (и по совместительству слугам Сороса, МВФ и других международных ростовщиков) придется ответить за все те преступные “реформы”, которые они проводят в угоду западным хозяевам”, – уверен Виктор Медведчук. Он напомнил, что согласно все той же Конституции, незнание законов от юридической ответственности не освобождает.

Щасти на ЗНО! pic.twitter.com/aw8NszYaH3

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 24, 2020



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