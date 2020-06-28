Путин озвучил результаты всех своих тестов на коронавирус

28.06.2020, 13:23, Разное

Президент России Владимир Путин регулярно сдает тесты на коронавирус. В интервью телеканалу “Россия 1” он даже уточнил, с какой частотой это происходит.

Российского лидера проверяют на коронавирус раз в три – четыре дня. Также владимир Путин озвучил результаты этих тестов. Все они оказались отрицательными.

Коронавирус в России, равно как и во всем мире, показал, что подхватить болезнь может любой человек. Последние новости и данные статистики показали, что COVID-19 обнаруживается и у врачей, и у политиков, и у звезд шоу-бизнеса и спорта.

О существовании опасности заражения для Владимира Путина СМИ заговорили после того, как коронавирус был диагностирован у главного врача клиники в Коммунарке Дениса Проценко. До того, как болезнь проявилась, тот лично встречался с президентом России и показывал ему свои владения.

Беспокойство этих паникеров только усилилось после того, как стало известно о положительном тесте на коронавирус у пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Впрочем, сам он исключил какую-либо вероятность заражениясвоего начальника.

Глава пресс-службы Кремля подчеркнул, что на протяжении длительного времени он физически не пересекался с Владимиром Путиным. Более того, президент регулярно проходит соответствующие проверки – за его здоровьем следят настоящие специалисты.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 12:07 PDT