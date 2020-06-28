 

Путин озвучил результаты всех своих тестов на коронавирус

28.06.2020, 13:23, Разное

Президент России Владимир Путин регулярно сдает тесты на коронавирус. В интервью телеканалу “Россия 1” он даже уточнил, с какой частотой это происходит.

Российского лидера проверяют на коронавирус раз в три – четыре дня. Также владимир Путин озвучил результаты этих тестов. Все они оказались отрицательными.

Коронавирус в России, равно как и во всем мире, показал, что подхватить болезнь может любой человек. Последние новости и данные статистики показали, что COVID-19 обнаруживается и у врачей, и у политиков, и у звезд шоу-бизнеса и спорта.

О существовании опасности заражения для Владимира Путина СМИ заговорили после того, как коронавирус был диагностирован у главного врача клиники в Коммунарке Дениса Проценко. До того, как болезнь проявилась, тот лично встречался с президентом России и показывал ему свои владения.

Беспокойство этих паникеров только усилилось после того, как стало известно о положительном тесте на коронавирус у пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Впрочем, сам он исключил какую-либо вероятность заражениясвоего начальника.

Глава пресс-службы Кремля подчеркнул, что на протяжении длительного времени он физически не пересекался с Владимиром Путиным. Более того, президент регулярно проходит соответствующие проверки – за его здоровьем следят настоящие специалисты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 12:07 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Мнение: Автор «Дюны» вдохновлялся романом о том, как Шамиль побеждал русских

01.05 / Отказ от глютена и молока не облегчает симптомы аутизма

06.05 / Эксперты назвали продукты-защитники кожи от негативного солнечного воздействия

09.05 / Испытание биологического оружия? Загадка массовой смерти тысяч овец в штате Юта

19.05 / Когда слова не нужны: 30 романтичных фотографий, на которых Меган Маркл и принц Гарри признаются друг другу в любви

12.06 / Дочь Ефремова облила помоями наживающегося на чудовищной трагедии Малахова

21.06 / В Великобритании выходец из Ливии зарезал трех посетителей парка после митинга Black Lives Matter

13.05 / «Щеки пропали»: Внешний вид похудевшего Ивана Урганта удивил его поклонников

16.06 / Разведенный Прилучный решил проблему одиночества: Не могу быть один

10.04 / Что произошло за ночь 10 апреля.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска