Путин рассказал о сложностях дистанционной работы

28.06.2020, 13:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин назвал испытанием для себя режим дистанционной работы, так как предпочитает прямой контакт с людьми.

Он добавил, что регулярно сдает тесты на коронавирус, все они дают отрицательный результат. «Регулярно, раз в три-четыре дня», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Он отметил, что все они были отрицательными.

«Несмотря на все наши преобразования, целесообразность которых часто подвергалась сомнениям, все-таки, сохранено было главное. Наша система оказалась гибкой и мобилизационной. В целом оказалось, что наша страна отвечает вызовам, с которыми столкнулся весь мир», – также сказал Путин в интервью «России 1».

Он подчеркнул, что российским властям удалось в целом выполнить задачу по защите граждан РФ от коронавируса – и по числу умерших РФ имеет один из самых низких показателей в мире.

«Пока, слава богу, это так, надеюсь, что так и будет, может быть, даже лучше будет, ситуация ведь улучшается у нас», – заметил глава государства.

Напомним, Путин после начала периода нерабочих недель перешел в основном на дистанционный формат работы. В последнее время он увеличил число очных встреч и совещаний, проведя в том числе несколько международных встреч в Москве.