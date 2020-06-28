 

На сайт конституция2020.рф зафиксированы массовые DDos-атаки

28.06.2020, 13:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаС утра воскресенья фиксируются DDos-атаки на сайт конституция2020.рф, информирует ЦИК.

«С самого утра фиксируются ddos атаки на сайт конституция2020.рф. Предположительно из Великобритании и Сингапура», – передает РИА «Новости» сообщение ЦИК.

На сайте конституция2020.рф содержится информация о поправках и о голосовании.

В пятницу сайт Центральной избирательной комиссии также подвергся DDOS-атаке.



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