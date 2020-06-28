 

Илья Резник обвинил в цинизме жалующихся на безденежье звезд эстрады

28.06.2020, 12:53, Разное

Российский поэт Илья Резник назвал циниками звезд эстрады, пожаловавшихся правительству на безденежье. Он раскритиковал их за то, что они не пытаются заработать самостоятельно, хотя даже во время пандемии и ограничений, введенных в целях борьбы с ней, творческий деятель полагает, что такая возможность существует.
Илья Резник признался, что не следит за шоу-бизнесом, но слухи о том, как государству на безденежье жалуются отечественные знаменитости дошли даже до него. И это возмутило его, поскольку все они проявили свою «настоящую сущность». А просить помощи у государства, когда большое количество людей не имеет таких заработков, поэт назвал цинизмом в высшей степени.

Однако Илья Резник не считает, что все российские звезды не обладают полезными навыками и «не умеют ничего». Поэт привел в пример Елену Воробей. Она на фоне пандемии коронавируса решила стать волонтером, чтобы помогать пожилым людям и нуждающимся пациентам. Другие звезды ведут преподавательскую деятельность. Как отметил сам Резник, дворцов он себе не строил, а живет в скромном арендуемом доме, поэтому на финансовое положение не жалуется.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / В Подмосковье ввели «масочный режим»

08.06 / С красными флажками можно. За красные флажки — нельзя

29.04 / Московские паломники и коронавирус в Дивеевском монастыре

14.05 / Личное: Сиськи для страшилы

19.06 / Почему чип-тюнинг двигателя необходимо заказывать лучшим профессионалам

18.04 / Кто вы, мистер Корона?

20.05 / Мнение: Обращение Пасечника к Зеленскому

26.04 / В Египте нашли пещеру с уникальными наскальными рисунками

03.06 / «Я не сгусток тупой биомассы»: Виктория Боня ответила на критику хейтеров

09.05 / Huawei оснастит новые ноутбуки мощным чипом AMD Ryzen 7 4800H

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска