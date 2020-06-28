Илья Резник обвинил в цинизме жалующихся на безденежье звезд эстрады

28.06.2020, 12:53, Разное

Российский поэт Илья Резник назвал циниками звезд эстрады, пожаловавшихся правительству на безденежье. Он раскритиковал их за то, что они не пытаются заработать самостоятельно, хотя даже во время пандемии и ограничений, введенных в целях борьбы с ней, творческий деятель полагает, что такая возможность существует.

Илья Резник признался, что не следит за шоу-бизнесом, но слухи о том, как государству на безденежье жалуются отечественные знаменитости дошли даже до него. И это возмутило его, поскольку все они проявили свою «настоящую сущность». А просить помощи у государства, когда большое количество людей не имеет таких заработков, поэт назвал цинизмом в высшей степени.

Однако Илья Резник не считает, что все российские звезды не обладают полезными навыками и «не умеют ничего». Поэт привел в пример Елену Воробей. Она на фоне пандемии коронавируса решила стать волонтером, чтобы помогать пожилым людям и нуждающимся пациентам. Другие звезды ведут преподавательскую деятельность. Как отметил сам Резник, дворцов он себе не строил, а живет в скромном арендуемом доме, поэтому на финансовое положение не жалуется.