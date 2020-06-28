 

Путин напомнил о судьбе Карбышева, отметив, что “некогда рассусоливать”

28.06.2020, 12:50, Новости дня

Военным строителям "некогда рассусоливать" – в результате они за предельно короткий срок возвели 16 медицинских центров в стране. Об этом Владимир Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Говоря о военных строителях, президент вспомнил судьбу генерала Дмитрия Карбышева.

"Вот один из героев. Кстати говоря, еще царский офицер, который служил потом Советской Армии. Ему же предложили, когда он попал в плен, службу в Вермахте, причем как специалист, потому что он был крупный специалист по фортификационным сооружениям мирового уровня. Он предпочел мученическую смерть измене Родине. Как известно, его заживо на морозе заливали водой, он просто замерз. Герой! Вот, военный строитель", — сказал Путин.

России удалось воссоздать военно-строительную отрасль, которая почти развалилась в 90-е годы. "Смотрите как эффективно они работают. Просто, что называется, по мановению волшебной палочки 16 центров сразу построили. Меньше, чем за два месяца в некоторых случаях. С иголочки, прям современные центры, с полным оборудованием", — подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос, как им это удалось, ведь строительную документацию зачастую утверждают в срок до 16 месяцев, Путин заявил, что военным "некогда рассусоливать насчет этих документов". "Но делают они все качественно", — добавил он.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / В Праге осквернен памятник Черчиллю

23.05 / Убийство семи человек в Житомирской области. Подозреваемый заявил, что это была самооборона

01.05 / Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом

12.05 / Песков заявил об однозначной позиции Путина по вопросу голосования по Конституции

10.05 / Кошмарная цифра: шведский подход против коронавируса не сработал

25.05 / Нам дадут первый транш, а дальше мы не выполним условия и финансирование прекратится – Экономист Савченко о новой программе МВФ

19.05 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

03.05 / Сотрудничество с МВФ – главное условие сохранения макрофинансовой стабильности в Украине – НБУ

30.04 / Путин потребовал готовить план восстановления экономики с учетом новой реальности

15.04 / Суд над помощниками Джулиани Парнасом и Фруманом откладывается

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска