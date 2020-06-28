Число случаев коронавируса в мире превысило 10 млн

28.06.2020, 12:48, Новости дня

Коронавирус выявили у более чем 10 млн жителей планеты, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, число случаев заражения достигло 10 млн 1 тыс. 527. Умерли 499 тыс. 24 человека. Выздоровевших – 5 млн 65 тыс. 869, передает РИА «Новости».

За последние сутки в РФ выявлен 6791 случай коронавируса. На протяжении трех дней подряд прирост новых случаев ниже 7 тыс..