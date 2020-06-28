 

Степанов пояснил, почему в странах Европы после отмены карантина не было вспышки коронавируса

28.06.2020, 12:45, Новости дня

Европейцы строго придерживаются установленных правил для недопущения вспышки коронавируса после смягчения карантина, заявил сегодня в ходе брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Выполнение этих правил не является сложным”, – подчеркнул Степанов.

Он напомнил о масочном режиме, который нужно соблюдать в помещениях и в случаях массового скопления людей на улице, социальной дистанции в 1,5 метра и необходимости использования антисептиков.

“Соблюдение этих правил снижает риск инфицирования коронавирусной инфекцией, и снижает его существенно. Именно соблюдение этих правил в европейских странах влияет на то, что там нет резкого роста COVID-19”, – сказал министр.

Он добавил, что в Европе установленных правил четко придерживаются также владельцы различных заведений и контролирующие органы.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С конца мая – начала июня в Украине наблюдается резкий скачок выявленных за сутки случаев COVID-19. С 11 июня суточный прирост не опускался ниже 648 случаев, а 26 июня достиг абсолютного максимума с начала эпидемии – за сутки диагноз подтвердили у 1109 человек.

По состоянию на утро 28 июня общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло 42 982, умерло 1129 человек, выздоровело 18 934.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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