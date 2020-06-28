 

Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс, которые позволят ОГА привлечь дополнительные финансы для ремонта дорог

28.06.2020, 12:45, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины” №677-IX относительно эффективного финансирования развития дорожной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон позволит облгосадминистрациям брать кредиты на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году, говорится в сообщении.

Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяются между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета города Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения.

Средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции.

Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренним и внешним заимствованиям, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ.

Текст закона пока не опубликован.

4 июня Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3510 с поправками в Бюджетный кодекс, которые позволяют органам местного самоуправления погашать местные заимствования на ремонтно-строительные работы автодорог за счет субвенции из госбюджета на строительство, реконструкцию и ремонт дорог. За счет средств субвенции смогут производить погашение местного долга, а также погашение и обслуживание местного долга по местным внутренним заимствованиям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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